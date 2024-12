Ihre Seite der Geschichte: Lizzo äussert sich selbst zu den Vorwürfen

Anklagepunkte sind «lächerlich und dumm»

2023 sei ein wunderbares Jahr gewesen, ein Highlight ihrer Karriere. Sie habe ihren Traum gelebt, doch dann habe ihre Tour geendet und drei ehemalige Tänzerinnen hätten sie komplett mit einer Anklage überrumpelt. «Wenn man die Anklage wirklich liest, ist es lächerlich. Es sind dumme Beschwerden», so Lizzo im Podcast «Baby, This is Keke Palmer». Der Anklagepunkt über sexuelle Belästigung mache sie am traurigsten.