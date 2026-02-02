«Ihre Stimme wird fehlen»: Angela Merkel trauert um Rita Süssmuth

«Vordenkerin und Vorkämpferin»

Dass Rita Süssmuth im Alter von 88 Jahren gestorben ist, wurde bereits am Sonntag bekannt. Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner (53), schrieb in den sozialen Medien: «Die ehemalige Bundestagspräsidentin und Bundesministerin Rita Süssmuth ist heute von uns gegangen.» Die Nachricht bewege sie tief, so Klöckner. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (70) würdigten die Politikerin als «Leitstern für unser demokratisches Gemeinwesen» sowie als «Vordenkerin und Vorkämpferin».