Ikke Hüftgold grölt sich an die Spitze der Album-Charts

Wie es sich für einen Partysänger gebührt, veröffentlichte Distel auch noch Bilder von einer rauschenden Feier angesichts dieses Meilensteins. So verwies er immerhin Grössen wie die Rolling Stones auf die Plätze – deren «Hackney Diamonds» lief auf dem dritten Rang ein. Zwischen Hüftgold und den Stones schoben sich Deutschlands ESC–Teilnehmer von 2023, Lord of the Lost. Für «Weapons Of Mass Seduction» angelten sie sich Silber. Komplettiert wird die Top fünf von Ayliva (25, «Schwarzes Herz») und Fiddler's Green («The Green Machine»).