Ikone aus Sport und Fashion: Formel-1-Star Lewis Hamilton wird 40

Vater Anthony unterstützte seine Träume

Der in Stevenage geborene Rennfahrer wuchs als Scheidungskind zunächst mit seinen zwei Halbschwestern bei seiner Mutter und seinem Stiefvater in seiner Geburtsstadt auf. Im Alter von zwölf Jahren zog er zu seinem Vater Anthony, der ihn im Rennsport förderte. Zum fünften Geburtstag schenkte er dem späteren Formel–1–Fahrer ein funkgesteuertes Auto, mit dem Hamilton in einem Wettbewerb gegen Erwachsene den zweiten Platz belegte. Auch sein erstes Go–Kart soll ihm sein Vater geschenkt haben. Auf Instagram erinnerte sich Hamilton an seine Jungfernfahrt: «Vom ersten Moment an, als ich es fuhr, fühlte ich mich eins mit ihm. Ich wusste, dass ich dazu bestimmt war, das zu machen. Ich wusste, dass ich stark war. Stärker und ehrgeiziger als andere Kinder.»