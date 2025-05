Ikonische Kleidung von Prinzessin Diana wird versteigert

Insgesamt mehr als 300 Gegenstände im Angebot

Mehr als 300 Gegenstände sollen am 26. Juni im Zuge der Auktion in Beverly Hills versteigert werden. Auch persönliche Stücke anderer Mitglieder der britischen Königsfamilie befinden sich darunter, etwa ein antikes Armband von Prinzessin Margaret (1930–2002). Ein Teil des Erlöses soll in wohltätige Zwecken fliessen.