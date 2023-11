Ilka Bessin: Der Humor half ihr durch die schwere Schulzeit

Als ihr schrilles Alter Ego Cindy aus Marzahn wurde Ilka Bessin (52) vor rund 20 Jahren in ganz Deutschland berühmt. Im Gespräch mit der «Bild am Sonntag» verriet die in der DDR geborene Stand–up–Komikerin, wie ihr der Humor schon zu frühen Schulzeiten ein steter Begleiter war, den sie zu ihrem Vorteil zu nutzen wusste: «In der Schule hatte ich eine grosse Schnauze. Ich war gross und moppelig, wurde gehänselt und machte das wett mit lustigen Sprüchen.»