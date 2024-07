Ilka Bessin spricht über gewalttätige Kindheit

Höhenflug wegen Cindy aus Marzahn

Ilka Bessin spricht auch über weitere schwere Zeiten in ihrem Leben. Nach langer Arbeitslosigkeit, in der sie mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, startete sie in den 2000er–Jahren mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn richtig durch. Doch der Erfolg brachte wider Erwarten nicht nur Positives mit sich. «Dann denkt man irgendwann: Die Leute können zufrieden sein, dass sie meine Luft atmen dürfen. Ich bin wirklich ein Gottesgeschenk», erinnert sie sich an ihren damaligen Höhenflug zurück.