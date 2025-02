Ilkay Gündogan ist zum zweiten Mal Vater geworden

Obwohl der Fussballstar türkische Wurzeln hat, herrscht eine andere «Amtssprache» im Hause Gündogan, verriet er weiter. «Gegenüber Kais versuchen wir uns beide auf Englisch zu fokussieren.» Das liege neben seiner eigenen Herkunft auch an der seiner Frau: «Die Muttersprache meiner Frau ist Französisch, sie spricht aber auch Italienisch, da sie jahrelang in Italien gelebt und gearbeitet hat. Und ich komme aus einem deutsch–türkischen Haushalt. In Barcelona sprechen nahezu alle nur Spanisch. Der Kompromiss von all dem ist dann meist Englisch.» Seit Sommer 2024 spielt Gündogan nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona nun allerdings wieder in der englischen Premier League beim dortigen Topverein Manchester City.