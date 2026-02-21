İlker Çatak gewinnt den Goldenen Bären

Politisch aufgeladene Zeremonie

Die Preisverleihung war von Beginn an politisch aufgeladen. Im Laufe des Abends stieg die politische Temperatur merklich an – viele Filmschaffende nutzten die Bühne für politische Statements. Berlinale–Direktorin Tricia Tuttle räumte in ihrer Eröffnungsrede bereits ein, dass sich diese Festivalausgabe «roh und gespalten» angefühlt habe. Trauer und Wut über das Weltgeschehen gehörten zur Festival–Gemeinschaft, Debatte sei Teil der Demokratie. Weiter sagte sie: «Wenn diese Berlinale laut und emotional aufgeladen war, dann ist das kein Versagen des Kinos. Das ist die Berlinale, die ihre Aufgabe erfüllt. Das ist das Kino, das seine Aufgabe erfüllt.»