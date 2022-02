«Illusions perdues» räumt bei den Césars in Paris ab

Rock-Oper «Annette» ebenfalls erfolgreich

Auch andere Filme wurden natürlich bei den César-Awards ausgezeichnet. So räumte die Rock-Oper «Annette» von Leos Carax (61) fünf Preise ab. Darunter auch den für die beste Regie. Als bester Darsteller wurde Benoit Magimel (47) für seine Rolle in «In Liebe lassen» geehrt, beste Darstellerin wurde Valérie Lemercier (57) für ihr Engagement in «Aline - The Voice of Love».