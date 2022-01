Ilse DeLange: Die Karriere der neuen «DSDS»-Jurorin

Musikalischer Durchbruch mit 21

Während DeLange in Deutschland vielen erst durch ihre Teilnahme an «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» bekannt geworden ist, feierte sie ihren Durchbruch in ihrer Heimat viel früher. Die 1977 in Almelo, Niederlande, geborene Sängerin zog es schon in der Kindheit zur Musik. Sie lernte Gitarre spielen und schrieb als Teenager erste Songs. Mit 20 Jahren unterschrieb DeLange ihren ersten Plattenvertrag und zog nach Nashville, um dort an ihrem Debütalbum «World of Hurt» zu arbeiten. Zwar blieb der Erfolg in den USA aus, allerdings schaffte es ihr Country-Album in den Niederlanden 1998 auf Platz eins der Charts und erreichte Fünffachplatin. So erreichte die Sängerin in ihrer Heimat grosse Bekanntheit. Auch ihre acht darauffolgenden Alben schafften es unter die Top fünf der niederländischen Albumcharts.