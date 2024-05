Ilse DeLange will Coach bei «The Voice of Germany» werden

In ihrer Heimat ist DeLange bereits seit vielen Jahren ein Star. Mit ihrer ESC–Teilnahme 2014 wurde sie auch über die Niederlande hinaus bekannt. Mit ihrer Band The Common Linnets und dem Song «Calm After The Storm» erreichte sie beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen den zweiten Platz. «Der ESC hat eine immense Veränderung mit sich gebracht. Das gilt für alle, die an diesem Song beteiligt waren. Ich weiss, dass er einer der Gründe dafür ist, dass ich jetzt so oft nach Deutschland reisen kann, was ich liebe. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, die internationale Karriere zu machen, von der ich geträumt habe.»