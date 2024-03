Im angesagten Grün: Heidi Klum präsentiert hautenges Kleid

Heidi Klum hat eine lange Karriere bei «America's Got Talent»

Heidi Klum startete als Jurymitglied bei «America‹s Got Talent» schon vor über zehn Jahren. Neben ihr sitzen auch in der nächsten Staffel der Talentshow Sofia Vergara (51), Howie Mandel (68) und Simon Cowell (64) am Tisch. Bis 2018 war Klum mit «Project Runway» in den USA in einer weiten Castingshow zu sehen. In Deutschland moderiert sie bereits die 19. Staffel von «Germany›s next Topmodel».