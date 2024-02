Im Anime-Look: Channing Tatum mit Tochter Everly auf dem roten Teppich

Schauspieler Channing Tatum (43) hat zusammen mit seiner Tochter Everly (10) einen seltenen, aber besonders auffallenden Red–Carpet–Auftritt hingelegt. Zur Premiere des Anime–Films «Demon Slayer» in New York City erschien das Vater–Tochter–Duo am Wochenende passend gestylt.