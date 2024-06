Im Babyglück: Influencerin Lisa Mantler erwartet Nachwuchs

Kurze Zeit später, im August 2023, gaben Lisa und Lena Mantler ihre berufliche Trennung bekannt. «Es gibt Boyband–Breakups, und wir haben unseren Boyband–Breakup auch. Wir machen das schon so lange zusammen und wir vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch die ganzen Erfahrungen haben sich unsere Interessen so unterschiedlich entwickelt. Wir hatten eine Zeit, da sahen wir glitzegleich aus. Wir sind zwar Zwillinge, aber haben unterschiedliche Talente», schrieb das Duo damals auf Instagram, und fügte in einem Kommentar klärend hinzu: «Wir lieben uns und haben vor einiger Zeit gemerkt, dass es an der Zeit ist, uns auf uns selbst zu konzentrieren.»