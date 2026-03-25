Im Babyglück: Reality-Star Karina Wagner ist Mutter geworden

Karina Wagner (30) und Steffen Vogeno sind Eltern geworden. In der Nacht zu Mittwoch kam ihr Sohn zur Welt. Lange liess der frischgebackene Vater seine Fans nicht auf Neuigkeiten warten: Noch aus dem Kreisssaal meldete sich Vogeno auf Social Media zu Wort. «Den beiden geht‹s gut. Karina geht›s gut, dem Kleinen geht's gut. Die ruhen sich jetzt beide aus», sagte er sichtlich bewegt auf TikTok. Gegen 1:30 Uhr hielt er seine Community auf dem Laufenden – und fand dabei Worte, die seinen Gemütszustand kaum besser hätten beschreiben können: «Kann man nicht beschreiben, was für ein Gefühl das ist. Ich bin einfach unglaublich stolz auf Karina, weil sie das so gut gemacht hat.»