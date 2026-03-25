Im Babyglück: Reality-Star Karina Wagner ist Mutter geworden

Karina Wagner (30) und Steffen Vogeno sind Eltern geworden. In der Nacht zu Mittwoch kam ihr Sohn zur Welt. Lange liess der frischgebackene Vater seine Fans nicht auf Neuigkeiten warten: Noch aus dem Kreisssaal meldete sich Vogeno auf Social Media zu Wort. «Den beiden geht‹s gut. Karina geht›s gut, dem Kleinen geht's gut. Die ruhen sich jetzt beide aus», sagte er sichtlich bewegt auf TikTok. Gegen 1:30 Uhr hielt er seine Community auf dem Laufenden – und fand dabei Worte, die seinen Gemütszustand kaum besser hätten beschreiben können: «Kann man nicht beschreiben, was für ein Gefühl das ist. Ich bin einfach unglaublich stolz auf Karina, weil sie das so gut gemacht hat.»
Dass ein Junge kommen würde, war kein Geheimnis mehr. Das Paar hatte das Geschlecht kurz nach Bekanntwerden der Schwangerschaft im September öffentlich gemacht. Weniger klar war, wie der Kleine heissen würde. «Wir haben keinen Namen für einen Jungen», hatte Karina Wagner damals noch gegenüber RTL zugegeben. Welchen Namen das Baby nun tragen wird, ist bislang nicht bekannt.
Liebe auf Umwegen
Ihr Liebesweg verlief alles andere als geradlinig. Bereits 2023 lernten sich Karina Wagner und Steffen Vogeno bei «Bachelor in Paradise» kennen, doch trotz erster Funken wurde damals keine Beziehung daraus. 2024 standen beide zunächst noch in anderen Reality–Formaten vor der Kamera: Wagner bei «Make Love, Fake Love», Vogeno unter anderem bei «Die Bachelorette» und «Are You The One? Realitystars in Love». Seit Dezember 2024 gehen sie nun gemeinsam durchs Leben.
Am 13. Dezember vergangenen Jahres gaben sie sich dann im engsten Familien– und Freundeskreis das Jawort. Steffen Vogeno kündigte in seinem heutigen Post noch an, nach der Geburt zunächst ein paar Stunden nach Hause zu fahren und etwas Schlaf nachzuholen.