Im Babyglück: Tennis-Legende Serena Williams ist erneut Mutter

Gender Reveal per Drohnen

Serena Williams hatte ihre Schwangerschaft kurz vor der diesjährigen Met Gala auf Instagram verkündet. Auf dem Fashion-Event in New York war ihr Babybauch dann deutlich sichtbar. Anfang dieses Monats sorgten Ohanian und Williams mit einer aufwendigen Gender Reveal Party für Aufsehen. Das Geschlecht des Nachwuchses wurde hier auf spektakuläre Art von mit LED-Lichtern ausgestatteten Drohnen enthüllt, die den Satz «Es ist ein Mädchen» in den Himmel schrieben. Williams hatte sich ein weiteres Mädchen gewünscht.