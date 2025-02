Im Babyglück: «You»-Star Penn Badgley erwartet Nachwuchs

In den Kommentaren drückten zahlreiche Fans ihre Begeisterung aus. «Oh mein Gott, Domino! Herzlichen Glückwunsch! Was für eine wilde Zeit. Ich freue mich so für euch. Ich umarme euch und schicke euch Liebe», schrieb etwa ein Fan, während ein anderer in die Kommentarspalte tippte: «Ich könnte nicht aufgeregter sein.»