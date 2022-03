«Im Bett mit deiner Frau»: Pete Davidson provoziert Kanye West

Davidson wird deutlich: «Das ist nichts für die Öffentlichkeit. Ich bin nicht wegen der Fotos oder der Presse hier.» Das sei das Einzige, was West interessieren würde, so Davidson merklich angefressen. Sein Angebot stehe weiterhin und er hoffe nur, dass der Rapper endlich «seinen Mann stehen» könne. Einmal mehr macht Davidson im Anschluss klar, dass er die Entgleisungen und Attacken seines Gegenübers nicht mehr unkommentiert über sich ergehen lasse. «Wenn du mich weiterhin so sehr unter Druck setzt wie in den vergangenen sechs Monaten, dann werde ich aufhören, nett zu dir zu sein», schreibt Davidson.