Im Biopic-Fieber: Dylan, Jackson, Springsteen und Williams

Die Dreharbeiten zu «Deliver Me From Nowhere» laufen derzeit in Springsteens Heimatstaat New Jersey. Hauptdarsteller White erhielt dort vor Kurzem auch Besuch vom «Boss» höchstpersönlich. Im Film von Regisseur Scott Cooper (54) geht es um die Aufnahmen des legendären Springsteen–Albums «Nebraska» in den 1980er Jahren. Aller Voraussicht nach wird «Deliver Me From Nowhere» in der zweiten Jahreshälfte 2025 in den Kinos erscheinen – oder in den ersten Monaten von 2026.