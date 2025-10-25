Im Chelsea Hotel in New York: Carly Rae Jepsen hat geheiratet

Zwei Brautkleider für einen besonderen Tag

Auch auf Instagram teilt Carly Rae Jepsen Einblicke in ihren grossen Tag. Auf den Aufnahmen, die sie unter anderem in den Strassen New Yorks, beim Eis essen und im Hotelzimmer zeigen, sind ihre beiden Brautkleider zu sehen: Ein strukturiertes, trägerloses Korsagenkleid mit drapiertem Rock des australischen Designers Toni Maticevski und ein luftiges, gestuftes Kleid von Danielle Frankel. Zu beiden Looks trug sie Perlenohrringe, die ihre Mutter angefertigt hatte. «Wir versuchten, schwanger zu werden, also wollte ich auch ein alternatives Kleid, das viel fliessender war, das ich für die Zeremonie eintauschen oder einfach zum Tanzen wechseln konnte», erklärt Jepsen zu ihrer Wahl.