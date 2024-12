Im eigenen Laden: Sam Dylan wurde ausgeraubt und angegriffen

«Der schlimmste Tag in diesem Jahr» für Sam Dylan

In weiteren Storys schildert Dylan den Überfall ausführlich. Er sei in seinem Geschäft von einem Mädchen in ein Gespräch verwickelt worden, während die Täter, darunter auch weitere Kinder, eines der Regale im Laden leergeräumt hätten. «Das war offiziell der schlimmste Tag in diesem Jahr. Ich komme ja aus dem Einzelhandel [...], aber so etwas habe ich noch nie erlebt», berichtet Sam Dylan sichtlich aufgelöst.