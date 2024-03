Im Eishockey-Fieber: Céline Dion besucht erneut ein Spiel in Las Vegas

Céline Dion verbreitet gute Laune

In dem Clip scheint die Grammy–Gewinnerin, bei der 2022 die chronische Autoimmunerkrankung Stiff–Person–Syndrom diagnostiziert wurde, in Hochstimmung zu sein. Sie scherzt darüber, wie aufregend es für sie sei, die Athleten kennenzulernen. «Diese grossen Kerle, die nur flache Schuhe tragen», sagt Dion lachend. Die «My Heart Will Go On»–Sängerin zeigte sich lässig in einem cremefarbenen Pulloverkleid und hatte ihre Haare zurückgebunden. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Schlittschuhen mit der ganzen Ausrüstung so läuft», fügt sie hinzu, während sie einen Eishockeyspieler nachahmt. Der linke Flügelspieler der Oilers, Zach Hyman (31), schaut lachend zu. In der Bildunterschrift kommentierte das Team dann auch: «Céline hat Hyms zum Lachen gebracht.»