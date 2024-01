Im engen Kreis: Nick Carters Schwester Bobbie Jean wurde beigesetzt

Bobbie Jean Carter stand mehrmals in der Öffentlichkeit

Bobbie Jean Carter war laut «TMZ» in der Vergangenheit in das Musikgeschäft ihrer Brüder involviert. Für Aaron Carter arbeitete sie etwa auf seinen Tourneen als Make–up–Artist. Auch in der Reality–TV–Show der Familie, «House of Carters», war sie in acht Folgen zu sehen. Später zog sich Bobbie Jean Carter, die auch gegen Suchtprobleme gekämpft haben soll, aus der Öffentlichkeit zurück.