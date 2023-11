Im ersten Trailer zu «Ghostbusters: Frozen Empire» gefriert New York

Darum geht es in «Ghostbusters: Frozen Empire»

Nachdem «Ghostbusters: Legacy» als erster Teil der Filmreihe nicht in New York, sondern in Oklahoma spielte, geht es in der Fortsetzung jetzt zurück in den «Big Apple». Die Spengler–Familie kehrt im neuen Film in die legendäre New Yorker Feuerwache zurück, und schliesst sich mit den originalen Ghostbusters zusammen. Eine böse Macht zwingt die alten und neuen Geisterjäger im Anschluss, ihr Zuhause und die ganze Welt zu retten.