Im Fall Epstein: US-Gericht veröffentlicht Dokumente mit 170 Klarnamen

Diese Promis stehen auf der Epstein–Liste

Darauf zu finden sind laut «Sky News» unter anderem die bereits in diesem Kontext bekannten Namen wie Prinz Andrew (63), Bill Clinton (77) und Donald Trump (77), letzterer wurde aber nur im Zusammenhang mit der Befragung einer Zeugin erwähnt. Sie gab an, mit Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Prinz Andrew und Clinton galten jahrelang als Vertraute Epsteins. Clinton soll gegen die Nennung seines Namens keinen Einspruch erhoben haben. Sein Name und der von Andrew tauchen laut übereinstimmenden Medienberichten mehrmals in den Dokumenten auf.