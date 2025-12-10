Im Glitzer-Transparent-Dress: Heidi Klum dreht für «GNTM» in L.A.

Zu der ärmellosen Glitzer–Robe mit tiefem Ausschnitt und durchsichtigem Rock kombinierte sie einen weissen Federmantel und eine weisse Sonnenbrille, ihre offenen Haare fielen ihr locker über die Schultern. «Julien Macdonald hat mir etwas gemacht für heute, und ich liebe es», schwärmte sie in einer Instagram–Story von ihrem Look. Zuvor postete Klum noch einen Clip, in dem sie sich vor dem Dreh offenbar oben ohne auf einer Liege sonnt und die Wärme sichtlich geniesst.