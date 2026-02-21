«Im Körper des Feindes»-Fortsetzung verliert Regisseur

Die Fortsetzung des Actionklassikers «Face/Off», hierzulande unter dem Titel «Im Körper des Feindes» ins Kino gekommen, steht ohne Regisseur da. Wie «The Hollywood Reporter» meldet, ist Adam Wingard (43) bereits im vergangenen Sommer von dem Paramount–Pictures–Projekt abgesprungen. Beide Seiten hätten sich einvernehmlich getrennt, heisst es. Damit ist der Regiestuhl für «Im Körper des Feindes 2» derzeit vakant – und das Studio soll bereits Gespräche mit anderen Filmemachern führen, die ihre Visionen für die Fortsetzung des Kultfilms von 1997 vorstellen.