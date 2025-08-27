Im lässigen Look: Julia Roberts feiert Premiere in Venedig

Feiert Julia Roberts in Venedig mit George Clooney?

In der italienischen Stadt trifft Julia Roberts sicherlich auch mit ihrem Hollywoodkollegen George Clooney (64) zusammen. Die beiden prominenten Schauspieler gelten seit Jahren als eng befreundet. Der 64–Jährige wurde mit seiner Ehefrau Amal (47) – die in einem auffälligen gelben Neckholderkleid abgelichtet wurde – ebenfalls bereits in Venedig gesichtet. George Clooneys Film «Jay Kelly», in dem er unter anderem mit Adam Sandler (58) und Laura Dern (58) auftritt, wird im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen gezeigt. Die Streifen mit Julia Roberts und Clooney werden am morgigen Donnerstag zum ersten Mal zu sehen sein.