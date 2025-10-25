Im Leo-Look: Vanessa Hudgens hochschwanger bei Halloweenparty

Zweites Kind mit Cole Tucker

Bei der hochschwangeren Vanessa Hudgens kann es nicht mehr lang dauern, bis ihr zweites Kind zur Welt kommt. Ihre erneute Schwangerschaft hatte die 36–Jährige im Juli mit einer Reihe von Babybauch–Fotos mit Ehemann Cole Tucker auf Instagram bekannt gegeben. «Runde zwei!!!», lautete die Bildunterschrift. Bereits zu dem Zeitpunkt schien die Schwangerschaft weit fortgeschritten zu sein. Erst rund ein Jahr davor, am 3. Juli 2024, war ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen.