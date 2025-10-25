Im Leo-Look: Vanessa Hudgens hochschwanger bei Halloweenparty

Vanessa Hudgens (36) liess es sich trotz fortgeschrittener Schwangerschaft nicht nehmen, bei der legendären Halloweenparty von Vas J. Morgan (36) vorbeizuschauen. Die Schauspielerin erschien am Freitag bei der Feier in Los Angeles in einem Look, der ihren nackten Babybauch in Szene setzte.
Sie trug einen weiten Leoparden–Print–Zweiteiler mit einem aufgeknöpften Hemd, das den Blick auf ihren grossen Bauch freigab. Dazu kombinierte der «High School Musical»–Star schwarze Stiefel mit spitzen Absätzen und eine schwarze Handtasche. Hudgens Ehemann Cole Tucker (29) begleitete sie in einem blauen Jogginganzug und mit Basecap zu der Party.
Tracksuit statt Spuk–Kostüm
Die lässigen Outfits des Paares sind kein Zufall: Für ihre diesjährige Party brach TV–Persönlichkeit Morgan mit der Halloween–Tradition. Statt schauriger Verkleidungen lautete das Motto Trainingsanzug – die prominenten Gäste tauschten Geister–Kostüme also gegen Jogging–Look. Zu den weiteren Gästen der Veranstaltung zählten beispielsweise Kate Hudson, Julianne Hough, Emile Hirsch, Nina Dobrev sowie Mario Lopez, der in Begleitung seiner Ehefrau Courtney kam.
Kurz vor der Party hatte Vanessa Hudgens ihren nackten Babybauch auch auf Instagram präsentiert. Sie teilte ein Foto, auf dem sie ihrer ebenfalls schwangeren Freundin Laura New im Bikini am Strand gegenübersteht. «Es gibt nichts Besseres, als gemeinsam mit deiner besten Freundin schwanger zu sein», teilte sie dazu.
Zweites Kind mit Cole Tucker
Bei der hochschwangeren Vanessa Hudgens kann es nicht mehr lang dauern, bis ihr zweites Kind zur Welt kommt. Ihre erneute Schwangerschaft hatte die 36–Jährige im Juli mit einer Reihe von Babybauch–Fotos mit Ehemann Cole Tucker auf Instagram bekannt gegeben. «Runde zwei!!!», lautete die Bildunterschrift. Bereits zu dem Zeitpunkt schien die Schwangerschaft weit fortgeschritten zu sein. Erst rund ein Jahr davor, am 3. Juli 2024, war ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen.
Hudgens und der Baseball–Profi Tucker hatte sich im November 2020 kennengelernt, elf Monate nachdem ihre langjährige Beziehung mit Schauspielstar Austin Butler (34) zu Ende gegangen war. Drei Jahre später gab sich das Paar in Mexiko das Jawort.