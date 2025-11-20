«Im Schatten des Orangenbaums»: Bewegender Familienepos aus Palästina

«Im Schatten des Orangenbaums» (Originaltitel: «All That's Left of You») spannt einen Bogen über 75 Jahre palästinensischer Geschichte – von der Nakba über die Erste Intifada bis in die Gegenwart. Der Grossvater Sharif (Adam Bakri) weigert sich 1948, sein Haus und den Orangenhain in Jaffa zu verlassen, als zionistische Milizen palästinensische Familien vertreiben. Sein Sohn Salim (Saleh Bakri) wächst im Exil auf, hin– und hergerissen zwischen Anpassung und Erinnerung. Und Noor, Salims Sohn, trägt die Wut und die Hoffnung seiner Vorfahren weiter – bis sie ihn einholen. Drei Generationen einer Familie, die lernen, dass Erinnerung nicht vergeht und dass Überleben zur Form des Widerstands wird.