Im Scheidungsdrama: Joe Jonas weint bei Song für seine Töchter

Doch ganz so friedlich ging es dann nicht vonstatten: Es folgte ein Sorgerechtsstreit um die kleinen Töchter. Jonas wollte, dass die Kinder in den USA leben, Sophie Turner plante einen Umzug in ihre Heimat Grossbritannien. Sie verklagte ihren Noch–Ehemann sogar. Doch Mitte Oktober traf das Ex–Paar dann eine vorläufige Einigung, nachdem es sich einer viertägigen Meditation unterzogen hatte. Damals hiess es auch, dass beide an einer gütlichen Scheidung arbeiten. Kurz darauf wurde die Schauspielerin sehr vertraut mit einem anderen Mann in Paris fotografiert.