Im Schlaf gestorben: Trauer um «Buffy»-Star Nicholas Brendon

«Werde immer an dich denken»: Hommage von Alyson Hannigan

Nicholas Brendon spielte von 1997 bis 2003 in der beliebten Vampirserie an der Seite von Kolleginnen und Kollegen wie Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter, David Boreanaz, Seth Green, Anthony Stewart Head und Alyson Hannigan. Später fiel er durch diverse Vorfälle auf. Er litt an Alkohol– und Drogenproblemen und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2015 wurde er mehrfach wegen Gewaltausbrüchen festgenommen. Auch die Gesundheit machte ihm zu schaffen: Im Jahr 2022 gab Brendon bekannt, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte und anschliessend die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers erhielt. Der Schauspieler litt ausserdem unter dem Cauda–equina–Syndrom, weshalb er sich mehreren Wirbelsäulenoperationen unterziehen musste.