Im Sommer und Winter: Neue Direktverbindungen nach Kuusamo und Tallinn

Die meisten Menschen in Deutschland dürften wohl froh sein, dass der Frühling langsam aber sicher immer mehr sein Gesicht zeigt. In Finnland und Lettland plant man aber schon jetzt für den nächsten Winter. So wurden kürzlich – auch von Deutschland aus – neue Direktverbindungen ins finnische Kuusamo für Ende des Jahres und Anfang 2027 angekündigt. Im Sommer geht es mit airBaltic unter anderem in die estnische Hauptstadt Tallinn und auf mehr Flügen in Lettlands Hauptstadt Riga. Das haben unter anderem die lettische Fluggesellschaft und der finnische Flughafenbetreiber Finavia kürzlich mitgeteilt.