Im Sternen-Outfit: Gwen Stefani auf dem «Walk of Fame» verewigt

Gwen Stefanis Karriere begann in den Neunzigern

Ihre Karriere begann Gwen Stefani in den 1990er Jahren als Frontfrau der Band No Doubt, die mit dem Hit «Don't Speak» ihren weltweiten Durchbruch schaffte. 2002 erhielt sie einen Grammy für den Song «Let Me Blow Ya Mind» mit Rapperin Eve (44). 2004 veröffentlichte die Sängerin mit «Love. Angel. Music. Baby.» ihr erstes Soloalbum, aus dem unter anderem der Hit «Hollaback Girl» stammt. Für den Song erhielt sie 2005 den MTV Video Music Award. Gemeinsam mit Ehemann Blake Shelton nahm sie 2017 das Weihnachtslied «You Make It Feel Like Christmas» auf, sowie 2020 die Songs «Nobody but You» und «Happy Anywhere».