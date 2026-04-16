Im Trend: Diese Farbkombis sehen auch auf den Nägeln gut aus

Lila + Orange

Violett und Orange galten lange als eine zu gewagte Kombination, doch in diesem Jahr ist genau dieser knallige Mix angesagt. Wer seine Nägel in den Fokus seines Looks rücken will, kann kreativ werden. Die Farben lassen sich auch mit weiteren Nuancen tragen, wodurch das Design harmonischer wird. Besonders schön kommen Lila und Orange in einem Wellenmuster zur Geltung, ergänzt durch Buttergelb und ein leuchtendes Rot. Die Linien können mit einem dünnen Pinsel aufgetragen und auf jedem Nagel anders gezogen werden. Wichtig ist, den Pinsel nach jeder Farbe gut zu säubern oder mehrere zu verwenden. Um ein Verwischen zu vermeiden, sollte jede Linie vor dem Aufmalen der nächsten ausreichend trocknen können.