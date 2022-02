Im TV und als Stream: So sehen Sportfans die Olympia-Abschlussfeier

Die Winterspiele in Peking waren die 24. Olympischen Winterspiele, die Rennrodlerin Natalie Geisenberger (34) hat sich dabei mit ihrer fünften und sechsten Goldmedaille zur deutschen Winter-Rekordolympionikin aufgeschwungen. Die 25. Winterspiele finden in vier Jahren in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.