Im Wahlkampf ermordet: Robert F. Kennedy wäre heute 100 geworden

Der spätere Justizminister und Senator RFK hatte angeblich keine glückliche Schulzeit. Er besuchte mehrere Schulen und machte seinen Abschluss schliesslich an der Milton Academy. Anschliessend begann er eine Offiziersschulung in Harvard. Schon 1946 engagierte er sich dann aktiv im Wahlkampf seines Bruders John, der ins US–Repräsentantenhaus einzog. Zwei Jahre später schloss Robert F. Kennedy sein Studium in Harvard ab. An der University of Virginia absolvierte er anschliessend ein Studium der Rechtswissenschaften und arbeitete danach als Anwalt für das US–Justizministerium. 1952 half er erneut im Wahlkampteam seines Bruders John, der erfolgreich für den Senat kandidierte.