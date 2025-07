Im weissen Mini-Bikini: Salma Hayek schwingt ihre Kurven

Salma Hayek wuchs in Mexiko auf

Salma Hayek wurde 1966 als Tochter eines Libanesen und einer Mexikanerin in der Stadt Coatzacoalcos im Süden Mexikos geboren und wuchs dort bis zum zwölften Lebensjahr auf. Anschliessend besuchte sie ein katholisches Internat im US–Bundesstaat Louisiana und lebte bis zum Alter von 17 Jahren mit ihrer Tante in Texas. Nach dem Schulabschluss studierte sie in Mexiko–Stadt Internationale Beziehungen und Schauspiel.