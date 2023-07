Im Wow-Look: Heidi Klum feuert Tokio Hotel beim CSD in Berlin an

Auch Tokio Hotel meldeten sich nach der Panne beim Deichbrand umgehend via Instagram zu Wort und entschuldigten sich bei den Fans. «Wir sind am Boden zerstört», so Bill Kaulitz. «Es tut uns so leid, wir konnten unser Set nicht beenden. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet und eine unglaubliche Show für euch geplant.» Doch alles habe plötzlich versagt und sie hätten nicht auf die Bühne zurückkehren können.