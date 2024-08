Im zweiten Anlauf gescheitert: «Bennifer» begraben ihre grosse Liebe

Unerwartetes Liebescomeback 2021

Ein unerwartetes Happy End, mit dem wohl auch J.Lo nicht gerechnet hatte: «Tja, diese Liebesgeschichte zwischen Ben und mir ist ziemlich unglaublich. Und sie hat niemanden mehr überrascht als mich selbst», sagte sie der «Welt am Sonntag» noch im Februar zum Release ihres neuen Albums «This Is Me... Now», auf dem unter anderem der Song «Dear Ben... Pt II» dem Schauspieler gewidmet ist. Zudem veröffentlichte sie Anfang 2024 einen Film namens «This Is Me... Now: A Love Story», in dem ihre Liebe zu Ben Affleck im Fokus steht.