Imelda Staunton tut sich schwer, die Kleider der Queen abzulegen

Einmal Queen, immer Queen? Für «The Crown»–Star Imelda Staunton (68) ist es offenbar nicht so leicht, die Rolle von Queen Elizabeth II. (192 –2022) vollends abzulegen. Wie die «Daily Mail» berichtet, wurde die Schauspielerin Anfang der Woche in einer der Blusen gesehen, die sie über zwei Staffeln bei ihrer Darstellung der britischen Königin in der Netflix–Serie getragen hatte.