«Immer die schönsten drei Tage»: So feiert Iris Berben Weihnachten

Schon in wenigen Tagen wird Schauspiel–Ikone Iris Berben (74) wieder auf deutschen Kinoleinwänden zu bewundern sein. In «Der Spitzname» von Regisseur Sönke Wortmann (65) tritt sie nach «Der Nachname» aus dem Jahr 2022 erneut an der Seite von «Stromberg»–Star Christoph Maria Herbst (58) auf. Im Interview mit der «Bild»–Zeitung hat Berben nun einen Einblick in ihre eigenen Weihnachtstraditionen gewährt.