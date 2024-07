Immer mehr im Fokus: Warum Gendermedizin allen nützt

Obwohl anerkannt ist, dass Genderaspekte in die medizinische Lehre integriert werden müssen, zeigt eine Umfrage des DÄB aus dem Jahr 2016, dass dies noch nicht ausreichend geschieht. Demnach wurden nur an fünf Fakultäten gendersensible Inhalte in der Kardiologie und der klinischen Pharmakologie gelehrt, darunter in der Berliner Charité. Einige Fakultäten haben jedoch Massnahmen ergriffen. So werden seit Anfang 2024 an der Universität Magdeburg diese Unterschiede auch in der universitären Lehre und klinischen Versorgung berücksichtigt, um das Fach Geschlechtersensible Medizin aufzubauen.