Immer noch krank: Marius Müller-Westernhagen sagt weitere Auftritte ab

Nach den Konzertabsagen in Mönchengladbach und Coburg: Marius Müller–Westernhagen (75) muss noch weitere Auftritte canceln. Der für den Samstag (24. August) vorgesehene Gig in Dresden fällt genauso flach wie der am 27. August in Halle an der Saale. Das gab das Team des Sängers auf dessen offiziellem Instagram–Kanal bekannt.