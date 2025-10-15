«Immer noch sprachlos»: Die Höhner trauern um Ex-Frontmann Peter Horn

Die Höhner trauern um ein ehemaliges Bandmitglied: Peter Horn ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichtete unter anderem der «Kölner Stadtanzeiger» und berief sich auf Quellen aus seinem Umfeld. Nun hat auch die Gruppe, die für ihre Kölsche Mundart– und Karnevalsmusik bekannt ist, die traurige Nachricht bei Instagram bestätigt.
«Maach et jot!»
«Wir sind zutiefst betroffen und immer noch sprachlos», heisst es zu Beginn der emotionalen Nachricht. «Leeven Pitter, du hast mit deiner unverwechselbaren Art nicht nur unsere Bandgeschichte mitgeprägt, sondern auch im Fastelovend grosse Spuren hinterlassen.»
Weiter erklärt die Band in Kölschem Dialekt: «Echte Fründe ston zesamme und deshalb wirst du in deinen Liedern immer weiter bei uns sein. Maach et jot! Die gesamte Höhnerfamilie ist in Gedanken bei deiner Familie und wir wünschen ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.»
Peter Horn war von 1977 bis 1987 ein Teil der Band. Sein Nachfolger wurde Henning Krautmacher (68), auf ihn folgte später Patrick Lück. Krautmacher erklärte dem «Express»: «Die Nachricht von Peter Horns Tod trifft mich tief im Herzen.» Sein Kollege sei lange Zeit sein «musikalischer Berater und Unterstützer» gewesen. «Er hat mir seine musikalische Bühnenerfahrung quasi im Crash–Kurs beigebracht. Ohne ihn wäre meine musikalische Laufbahn anders verlaufen.»
Peter Horn stand nach seiner Höhner–Zeit unter anderem mit der «Kölsch Fraktion» auf der Bühne. 2020 zog er sich nach über 40 Jahren ganz aus der Karnevalswelt zurück.