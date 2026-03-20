«Immer wieder sonntags»: Europa-Park bedauert das Aus der Show

«Hätten die Sendung sehr gerne auch in Zukunft als Gastgeber begleitet»

Roland Mack, Inhaber des Europa–Park, wird mit den Worten zitiert: «Wir bedauern sehr, dass eine so traditionsreiche und beim Publikum ausserordentlich beliebte Sendung ab 2027 nicht mehr weitergeführt werden soll.» Die Show habe über viele Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut und «war für unzählige Menschen ein fester Bestandteil des Sommers und des Sonntagvormittags. Wir respektieren die Entscheidung des SWR selbstverständlich, hätten die Sendung aber sehr gerne auch in Zukunft als Gastgeber mit unserer attraktiven Kulisse und grossem Engagement weiter begleitet».