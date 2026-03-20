«Immer wieder sonntags»: Europa-Park bedauert das Aus der Show

Das baldige Ende von Stefan Mross' (50) Sendung «Immer wieder sonntags» sorgt nicht nur bei den Fans des Formats für Enttäuschung. Auch der Europa–Park hat auf das Aus der TV–Show im kommenden Jahr reagiert. Man bedauere die Entscheidung des Südwestrundfunks (SWR), «die traditionsreiche und bei einem grossen Publikum beliebte Unterhaltungssendung» ab 2027 nicht weiterzuführen, heisst es in einer Pressemitteilung.
Seit fast 30 Jahren sei «Immer wieder sonntags» eng mit dem Europa–Park verbunden und habe sich zu einem festen Bestandteil des Sonntagvormittags für zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer entwickelt. Die Open–Air–Livesendung wird auf dem Gelände des Europa‑Parks in Rust produziert.
«Hätten die Sendung sehr gerne auch in Zukunft als Gastgeber begleitet»
Roland Mack, Inhaber des Europa–Park, wird mit den Worten zitiert: «Wir bedauern sehr, dass eine so traditionsreiche und beim Publikum ausserordentlich beliebte Sendung ab 2027 nicht mehr weitergeführt werden soll.» Die Show habe über viele Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut und «war für unzählige Menschen ein fester Bestandteil des Sommers und des Sonntagvormittags. Wir respektieren die Entscheidung des SWR selbstverständlich, hätten die Sendung aber sehr gerne auch in Zukunft als Gastgeber mit unserer attraktiven Kulisse und grossem Engagement weiter begleitet».
Weiter heisst es vom Europa–Park unter anderem, man danke dem gesamten Team der Sendung, allen Mitwirkenden sowie den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die «Immer wieder sonntags» über so lange Zeit die Treue gehalten haben. Der Gastgeber «freut sich nun auf eine erfolgreiche Sendestaffel 2026, die am 31. Mai beginnt».
Wirtschaftliche Gründe führen zum Aus
Zuvor hatten der SWR und die ARD bekannt gegeben, dass der TV–Dauerbrenner, der 1995 seine Premiere feierte, nach der laufenden Saison eingestellt wird. Die Entscheidung gegen eine Fortsetzung ist laut SWR vor allem wirtschaftlich begründet. Die finale Staffel der Schlager–Liveshow umfasst zwölf Ausgaben. Dazu kommt am 6. September eine Extra–Sendung sowie am 13. September eine Best–of–Show als krönender Abschluss.
Seit 1995 gehörte das Format zum festen Inventar des deutschen Fernsehsommers – zunächst moderiert von Max Schautzer (1940–2025), für ein Jahr von Sebastian Deyle (48) und seit 2005 von Stefan Mross. In 31 Staffeln entstanden insgesamt 378 Folgen.