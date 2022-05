«Immer wieder sonntags» ist zurück: Das ist neu an der TV-Show

Best-of am Schluss der Staffel

In zwölf Live-Sendungen will Mross dort wieder zahlreiche Gäste aus Schlager und Volksmusik willkommen heissen. Dazu gehören in diesem Jahr dem Sender zufolge unter anderem Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, VoXXclub, Mountain Crew, DJ Ötzi, Francine Jordi und Eloy de Jong. Zum Saisonabschluss gibt es am 11. September 2022 ein Best-of der schönsten Momente aus der diesjährigen Staffel. Die Auftaktsendung läuft am 12. Juni 2022 um 10 Uhr im Ersten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich hier auf Hansi Hinterseer, Giovanni Zarrella, Anita & Alexandra Hofmann, Michelle, Tim Peters, Dorfrocker, Luna Klee und VoXXclub freuen.