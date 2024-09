«Immer wieder sonntags»: Stefan Mross bleibt Moderator

Zwölf neue Live–Folgen

Nach einer erfolgreichen Saison von Juni bis September 2024 werde es demnach im kommenden Jahr mit der beliebten Unterhaltungsshow weitergehen. «Ab Frühsommer 2025 wird Moderator Stefan Mross in zwölf neuen Live–Folgen der SWR–Show und einer Best–of–Ausgabe sein Publikum im Ersten und im Europa–Park in Rust durch den sommerlichen Sonntagvormittag mit Herz begleiten», heisst es in der Mitteilung.